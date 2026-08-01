« Le camping », symbole égalitaire des étés français, fait face à un avenir mouvementé

L'ordre d'évacuation est tombé vers 20h30, à l'heure du dîner, alors que les flammes approchaient du "Domaine ‌de la Rive" de Biscarrosse (Landes) : prévenu par la police, le gérant du camping, Hadrien Folliot, a dû évacuer en urgence les quelque 1.200 vacanciers présents sur le site.

Moins d'une demi-heure plus tard, le camping était désert.

"Il a ​fallu partir très, très vite", a raconté à Reuters ce professionnel, responsable d'une vingtaine d'établissements dans cette région de pins et de plages bordant l'Atlantique. "Beaucoup de clients ont laissé leur repas sur la table. Ils étaient en train de dîner."

Né en Angleterre et en Amérique du Nord à la fin du XIXe siècle et popularisé en France avec l'arrivée des congés payés en 1936, le camping incarne une certaine idée des vacances ​en liberté, au grand air et à bon marché.

Dans les quelque 7.400 campings que compte l'Hexagone, les enfants jouent tard dans la nuit, les adolescents échangent en cachette leurs premiers baisers et les adultes trinquent au pastis avec des voisins venus de toute la France et qu'ils retrouvent ​souvent d'année en année.

Les feux historiques de 2026 qui ont meurtri le Sud-Ouest mais aussi des régions comme ⁠le Var et la Corse, soulignent la difficulté de marier activité humaine et changement climatique, avec son lot de sécheresse et d'inondations.

"Les campings sont situés en forêt, en bord de mer ou ‌au bord des rivières ; c'est pourquoi nous sommes directement touchés par les incendies", a dit à Reuters Nicolas Dayot, président de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air. "Nous devons trouver des solutions. Nous sommes au XXIe siècle, pas au XXe."

PRISE DE CONSCIENCE

Hadrien Folliot et son équipe sont retournés cette semaine dans leur camping finalement épargné par ​les flammes, là où une bouée en forme de flamant rose abandonnée, une bouteille ‌sur une table pliante témoignent de la rapidité de l'évacuation.

Alors que les vacanciers seront de nouveau accueillis ce week-end, le gérant estime ses pertes ⁠à environ deux millions d'euros, soit 15% du chiffre d'affaires annuel. Il est selon lui peu probable que les assurances couvrent le manque à gagner.

La région Nouvelle-Aquitaine, qui englobe la Gironde et les Landes, totalise près de 13 millions de nuitées en camping, soit près de 10% du total national.

Selon des données officielles, seul le camping "Aux Couleurs du Ferret" à Lège-Cap-Ferret (Gironde) a été détruit par le feu, trois autres subissant des dégâts mineurs. ⁠Au "Grand Crohot" du Porge (Gironde), où Reuters s'est rendu ‌en compagnie de pompiers, des flammes ont été éteintes à deux mètres des tentes abandonnées à la hâte.

Selon Hadrien Dayot, les incendies ont entraîné une vague d'annulations pour ⁠la fin juillet et le mois août, qui représente généralement 40% de l'activité annuelle des campings.

Le secteur devrait selon lui être en mesure d'encaisser le choc même si ce sera plus difficile pour les petites entreprises familiales.

Autre ‌conséquence de cet été de sécheresse et d'incendies : la profession va désormais s'employer à replanter, réaménager voire relocaliser des campings, et améliorer l'accès à l'eau nécessaire face aux incendies.

"Nous ne pouvons ⁠plus vivre avec la forêt comme nous le faisions il y a 40 ans", juge Hadrien Folliot. "Nous devons réapprendre à vivre avec la forêt, ⁠compte tenu des conditions climatiques auxquelles nous sommes désormais ‌confrontés."

Claire Bazin, présidente du groupement des campeurs universitaires, invite pour sa part à "réfléchir aux essences d'arbres que nous allons replanter", à envisager de "débroussailler à 50 mètres voire 100 mètres autour des campings" et au danger représenté ​par le gaz car "quand le feu atteint un camping, le premier danger c'est le gaz".

MONTÉE EN GAMME

Selon Olivier Sirost, ‌universitaire auteur de deux thèses sur le sujet, le camping a connu un essor considérable dans les années 1960 et 1970 grâce à la démocratisation de la voiture et de la caravane, offrant aux familles ouvrières accès aux plages, à la campagne ​et aux montagnes françaises.

Le secteur a commencé à se professionnaliser dans les années 1980, alors qu'environ la moitié des campings appartenaient encore aux municipalités. Aujourd'hui, plus de 80% sont gérés par le secteur privé, où certains groupes sont propriétaires de 250 sites.

Cette privatisation conjuguée à l'évolution des attentes des consommateurs a entraîné une montée en gamme, les tentes d'autrefois laissant place à des bungalows, mobile-homes et autres yourtes agrémentés de piscines, ⁠supérettes et boîtes de nuit. Un séjour dans un camping 5 étoiles peut coûter 2.000 euros la semaine en saison haute.

"Ce sont devenus des lieux équipés de la télévision, de la climatisation et de piscines avec des toboggans géants", observe Fabien Onteniente, réalisateur de la trilogie à succès 'Camping' dont le premier volet est sorti en 2006. "Ils n'ont plus grand-chose d'écologique."

Le camping "Les Flots bleus" où se déroule les aventures de Patrick Chirac, joué par Franck Dubosc, et des autres vacanciers a été touché par les incendies qui ont meurtri le Sud-Ouest une première fois en 2022.

Pour Fabien Onteniente, il est impératif que le secteur s'adapte à un avenir marqué par le réchauffement climatique.

"Liberté, Égalité, Fraternité. La fraternité est importante", souligne-t-il. "C'est ce que j'aime dans les campings : les gens sont ensemble. Ils jouent ensemble. L'ambiance est bonne. Et puis, à la fin des vacances, ils se disent : 'À ​l'année prochaine.'"

(Reportage Juliette Jabkhiro, Elissa Darwish, Gabriel Stargardter et Elizabeth Pineau)