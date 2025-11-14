Le Bureau américain d'analyse économique travaille sur un nouveau calendrier de données économiques après le shutdown

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Bureau d'analyse économique du département du Commerce a déclaré vendredi qu'il travaillait à la mise à jour de son calendrier de publication des données économiques affectées par la fermeture du gouvernement qui vient de prendre fin.

"Le BEA consulte le Bureau du recensement des États-Unis, le Bureau des statistiques du travail et d'autres fournisseurs de données pour déterminer la disponibilité des données utilisées pour produire nos indicateurs économiques", a déclaré l'agence statistique dans un communiqué. "Nous publierons des dates de publication mises à jour dès qu'elles seront disponibles."

La fermeture de 43 jours, la plus longue de l'histoire, a interrompu la collecte, le traitement et la publication des données économiques émises par le gouvernement, notamment les rapports mensuels sur l'emploi et l'inflation, qui sont très surveillés. Le BEA produit le rapport sur le produit intérieur brut ainsi que les données sur le revenu personnel et les dépenses de consommation. Il calcule également les principales mesures de l'inflation suivies par la Réserve fédérale dans le cadre de sa politique monétaire. Le rapport préliminaire sur le PIB pour le troisième trimestre devait être publié en octobre. Selon les économistes, le shutdown a compromis la qualité des données économiques du mois d'octobre, et ils ont mis en garde contre un angle mort partiel permanent. Le conseiller économique de la Maison Blanche Kevin Hassett a déclaré jeudi que le rapport sur l'emploi d'octobre serait publié sans le taux de chômage parce que les ménages n'ont pas été interrogés au cours de la période concernée pour obtenir les informations nécessaires.