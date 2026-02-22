Le Brésil ne veut pas d'une "nouvelle guerre froide", dit Lula avant une rencontre avec Trump

par Saurabh Sharma

Le Brésil ne veut pas d'une "nouvelle guerre froide", a déclaré dimanche le président Luiz Inacio Lula da Silva, exhortant l'administration de Donald Trump à traiter tous les pays de manière égale, en amont d'une visite prévue prochainement à Washington.

"Je tiens à dire au président américain Donald Trump que nous ne voulons pas d'une nouvelle guerre froide", a déclaré Lula lors d'une conférence de presse à New Delhi, à l'issue d'une visite de trois jours en Inde.

"Nous ne voulons pas nous immiscer dans les affaires d'autres pays, nous voulons que tous les pays soient traités de manière égale", a-t-il ajouté.

Lula, qui a déclaré envisager de rencontrer Donald Trump à Washington au cours de la première semaine de mars, a indiqué que leurs discussions porteraient notamment sur le commerce, l'immigration, les investissements et les partenariats entre universités.

Le dirigeant sud-américain, issu de la gauche, a exprimé récemment son désaccord avec Donald Trump sur maintes sujets. Parmi ceux-ci figurent les droits de douane américains, la guerre menée par Israël à Gaza, l'arrestation par les Etats-Unis du président vénézuélien Maduro ou encore le Conseil de paix voulu par le locataire de la Maison blanche.

Lula a refusé de commenter la décision rendue vendredi par la Cour suprême des Etats-Unis, qui a annulé une grande partie des droits de douane dits "réciproques" imposés par Donald Trump. Celui-ci a cependant déclaré samedi vouloir relever sa nouvelle surtaxe mondiale de 10% à 15%.

(Reportage Saurabh Sharma; rédigé par Arpan Chaturvedi; version française Claude Chendjou)