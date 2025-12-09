Le BLS prévoit de publier les rapports sur l'emploi et l'IPC de décembre aux États-Unis dans les délais prévus

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Bureau américain des statistiques du travail (BLS) a annoncé mardi qu'il publierait le rapport sur l'emploi de décembre et l'indice des prix à la consommation les 9 et 13 janvier respectivement, comme prévu initialement, ce qui ramène le calendrier de publication de ces indicateurs à la date prévue.

La fermeture du gouvernement pendant 43 jours a retardé la publication des données économiques et a contraint le BLS à annuler la publication de certains indicateurs, notamment les rapports d'octobre sur l'emploi, l'IPC et l'indice des prix à la production.