Le bitcoin franchit 80 000 dollars, les rendements au plus haut depuis 2007

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Les actifs numériques ont fait preuve d'une résistance inattendue. Le ton restrictif de la Réserve fédérale et l'échec du CLARITY Act au Sénat dessinaient un contexte difficile. Les prix ont malgré tout progressé : le bitcoin est reparti d'environ 75 000 dollars, a gagné près de 13 % sur la semaine, a dépassé 87 000 dollars le 23 septembre et s'est stabilisé autour de 84 000 dollars.*

Le cadre de la SEC devient la référence

Le CLARITY Act n'a pas réuni les soixante voix nécessaires, le Sénat américain ayant rejeté la motion de clôture par 49 voix contre 50 le 15 septembre.** La portée du revers est toutefois limitée. En mars, la SEC avait publié une taxonomie couvrant les matières premières numériques, les stablecoins et les titres numériques, et précisé l'application du droit boursier au staking et aux airdrop (distribution gratuite d'actifs). Conçu comme un complément à la loi, ce cadre en devient le régime de référence. Ce qui est tranché, ce ne sont pas les règles, mais qui les écrit.

Des flux redevenus porteurs

Les données de CoinShares font état d'environ 3,5 milliards de dollars de souscriptions sur les produits d'investissement en actifs numériques à l'échelle du secteur sur les cinq dernières séances, net retournement après les rachats de la mi-septembre.

Le rendement du Trésor américain à dix ans a atteint 5,12 % le 23 septembre, son plus haut niveau depuis 2007, et la probabilité implicite d'une hausse des taux en octobre est montée à environ 70 %. Dans un contexte classique, c'est un obstacle sérieux. Le bitcoin a fléchi en séance, mais bien moins que le mouvement obligataire ne le laissait attendre. Le marché passe d'une inquiétude sur les taux à une inquiétude sur la soutenabilité du cadre qui les soutient.

Sources

* Données de marché, 23 au 24 septembre 2026 ; Bloomberg

** Vote du Sénat américain sur le CLARITY Act, 15 septembre 2026 ; taxonomie SEC des actifs numériques, mars 2026

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