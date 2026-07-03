Le bilan du double séisme au Venezuela porté à 2.645 morts

Le bilan du double séisme survenu le 24 juin au Venezuela a grimpé à 2.645 morts, plus de 12.000 blessés et environ 15.000 sans-abri, a annoncé vendredi le ministère vénézuélien de l'Information.
(Deisy Buitrago, version française Bertrand Boucey)
Le bilan du double séisme survenu le 24 juin au Venezuela a grimpé à 2.645 morts, plus de 12.000 blessés et environ 15.000 sans-abri, a annoncé vendredi le ministère vénézuélien de l'Information.
(Deisy Buitrago, version française Bertrand Boucey)
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