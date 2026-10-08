Le bilan de la vaste attaque russe en Ukraine mercredi passe à 32 morts

Le bilan de la pluie de missiles et de drones russes qui s'est abattue sur l'Ukraine dans la nuit de mardi à mercredi est passé à 32 morts et 100 blessés après le décès de deux personnes tuées par des débris de drones mercredi soir dans une banlieue de Kyiv.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a qualifié cette attaque de l'une des plus "odieuses" depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en février 2022.

La frappe la plus meurtrière a eu lieu à Prylouky, dans l'oblast de Tchernihiv (nord), où un missile russe a anéanti le cinquième étage d'un immeuble résidentiel. Au moins 22 personnes dont cinq enfants, ont été tuées, selon les autorités locales qui ont également fait état d'une cinquantaine de blessés.

(Olena Harmash à Kyiv et Vladislav Smilianets in Prylouky, avec la contribution de Yuliia Dysa et Jekaterīna Golubkova; version française Camille Raynaud, Benoit Van Overstraeten et Jean-Stéphane Brosse)