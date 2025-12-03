Le bijou de Kylian Mbappé
Redoutable.
Kylian Mbappé s’est encore une fois illustré ce mercredi soir en inscrivant un magnifique premier but dans la rencontre avancée entre l’Athletic Bilbao et le Real Madrid . À la retombée d’une longue transversale de Trent Alexander-Arnold, « Kyk’s » s’est joué du capitaine adverse Inigo Lekue suite à un magnifique contrôle avant d’accélérer et de repiquer dans l’axe. Après avoir fixé Aymeric Laporte, Mbappé a envoyé une praline, inarrêtable pour Unai Simon, à la 7ᵉ minute .…
TM pour SOFOOT.com
