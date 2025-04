Le bénéfice net de Samsung Electronics augmente de 21% au premier trimestre

( AFP / ANTHONY WALLACE )

Le géant sud-coréen Samsung Electronics a publié mercredi un bénéfice net en hausse de 21% au premier trimestre grâce à des ventes records, malgré un contexte incertain lié à la guerre commerciale initiée par le président américain Donald Trump.

Entre janvier et mars, le groupe a dégagé un bénéfice net de 8.000 milliards de wons (4,9 milliards d'euros), soit 21% de plus qu'un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 10% à 79.100 milliards de wons (48,6 milliards d'euros).

Samsung Electronics a dit dans un communiqué attribuer la hausse de ses bénéfices notamment à des ventes records après la sortie en février de son nouveau smartphone Galaxy S25.

Cette filiale phare du plus important des conglomérats familiaux qui dominent la quatrième économie d'Asie a toutefois souligné qu'il était "difficile de prévoir les performances futures" en raison du contexte de guerre commerciale.

"Malgré des incertitudes macroéconomiques croissantes dues aux récentes tensions commerciales mondiales et au ralentissement de la croissance économique, (...) l'entreprise continuera à déployer divers efforts pour garantir sa croissance", a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Le président américain Donald Trump avait annoncé le 2 avril des droits de douane mondiaux, dont une taxe de 25% sur les exportations sud-coréennes, avant de faire marche arrière en partie pour 90 jours.

Samsung Electronics est l'un des plus grands producteurs de semi-conducteurs, aujourd'hui au cœur de l'économie mondiale. Ils sont utilisés dans tous les domaines, des appareils électroménagers aux téléphones portables, en passant par les voitures et les armes.