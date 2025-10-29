Le Bayern enchaîne à J-6 du choc contre le PSG

Le PSG est prévenu.

Le Bayern a signé sa 14 e victoire en 14 matchs cette saison à l’occasion de son deuxième tour de Coupe d’Allemagne à Cologne (1-4). Les locaux y ont cru en ouvrant le score par l’intermédiaire de Ragnar Ache (31 e ), mais le Bayern a vite rappelé qui était le patron. Luis Diaz a posé la première pierre de la remontada (36 e ), et l’infernal Harry Kane a soigné ses statistiques en marquant deux fois (38 e , 64 e ). Le buteur anglais compte 22 pions cette saison , et nous ne sommes pas encore en novembre.…

QB pour SOFOOT.com