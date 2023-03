Laurent Berger : "Vous avez compris que je suis en phase avec Philippe Martinez"

Le leader de la CFDT a évoqué le "moment particulier" que représente la mobilisation syndicale contre la réforme des retraites, au cours de laquelle lui et l'emblématique secrétaire général de la CGT font front commun.

Laurent Berger et Philippe Martinez, à Albi, le 16 février 2023 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

"Toute tentative de récupération est malvenue, et on n'y cèdera pas". A l'antenne de France Inter , Laurent Berger a fait valoir lundi 6 mars le caractère "syndical" du mouvement de contestation contre la réforme des retraites, appelant les "politiques, quels qu'ils soient, à ne pas se l'approprier", dans une allusion notamment à l'appel de l'élu insoumis Louis Boyard qui a incité à un "Blocus Challenge" dans les lycées et universités.

Graphique montrant la durée actuelle nécessaire de cotisation pour atteindre le taux plein selon l'âge des personnes, selon les données de la Cnav, et ce qu'il pourrait advenir avec la réforme Macron, selon la simulation du gouvernement ( AFP / )

"Ce sont les organisations syndicales qui appellent au mouvement sur un mot d'ordre social, pas sur un mot d'ordre politique", a déclaré Laurent Berger, avant de revenir sur le front commun mené par les syndicats, dont CFDT et CGT.

"Humainement, on se respecte"

"Vous avez compris que je suis en phase avec Philippe Martinez. J'ai pas de ressentiment personnel envers quiconque, mais c'est un mouvement social et syndical qui s'opère aujourd'hui, il faut que les politiques, quels qu'ils soient respectent cela et n'essaient pas de se l'approprier", a t-il poursuivi.

Quant à sa relation avec Philippe Martinez? "On n'a pas besoin qu'ils soient en responsabilité si on a besoin de se parler. On vit un moment particulier, on est très lucides. On n'est pas dans le même type de syndicalisme, on est pas forcément d'accord, mais humainement, on se respecte. On le fait pour une seule motivation : la situation des travailleurs et des travailleuses", a t-il conclu.