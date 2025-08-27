LaRef 2025 : suivez le programme en direct dès 14h

La 7ᵉ édition de la Rencontre des Entrepreneurs de France se tient les 27 et 28 août 2025 au Stade Roland-Garros. Au programme : des dizaines de plénières de haut niveau, plus de 150 intervenants français et internationaux issus du monde économique, politique, académique et sociétal. Thème central des discussions : «Jeu Décisif – L'heure des choix». Un sujet en prise avec l'actualité récente du pays. Suivez le direct en vidéo à partir de 14h
A lire aussi
-
Le Kremlin s'est dit "défavorable" mercredi à un éventuel envoi de troupes européennes en Ukraine dans le cadre d'un potentiel accord de paix, tout en sous-entendant qu'une rencontre entre les présidents Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky n'est pas à l'ordre ... Lire la suite
-
Emmanuel Macron a apporté mercredi en Conseil des ministres son "soutien total" au choix de François Bayrou de solliciter un vote de confiance, a priori perdu d'avance, devant l'Assemblée nationale le 8 septembre sur le désendettement de la France. Selon la porte-parole ... Lire la suite
-
À partir du 1er septembre, il sera possible de donner son sang deux mois après un tatouage ou un piercing, au lieu de quatre mois jusqu'ici, grâce à l'amélioration des techniques de dépistage de virus comme l'hépatite C, rappelle mercredi l’Établissement français ... Lire la suite
-
L'armée israélienne a intensifié mercredi ses opérations autour de la ville de Gaza, quelques heures avant une réunion à la Maison Blanche sous la présidence de Donald Trump consacrée à des plans d'après-guerre pour le territoire palestinien dévasté. Elle a jugé ... Lire la suite
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer