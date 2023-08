LaREF 2023 : "Pour les entrepreneurs, demain ne meurt jamais"

L'événement se déroule les 28 et 29 août à l'hippodrome de Longchamps. (crédit : LaREF)

A l'instar des années précédentes, Boursorama est partenaire de La Rencontre des entrepreneurs de France. L'édition 2023 se déroule les 28 et 29 août à l'hippodrome Longchamp. Boursorama est partenaire de l'événement et réalisera sur palce des interviews dans le cadre d'Ecorama.

La Rencontre des Entrepreneurs de France fête sa cinquième édition. Cette année, plus de 150 intervenants, 30 débats et keynotes sont programmés dans le cadre de l'Hippodrome Longchamp.

Au programme, selon le Medef, organisateur de l'événement : "Dans un contexte géopolitique et économique difficile, marqué par le retour de l'inflation, la crise énergétique, la guerre en Ukraine, l'avenir peut apparaitre bien sombre. Il est aussi source d'espérance, d'accélération face à toutes les transitions. Comment nous déplacerons nous en 2030 ? Avec quelles énergies ? Comment pourra-t-on concilier croissance et sobriété ?

Demain vivrons-nous sous intelligence assistée ? Imaginons aussi l'école du futur et aussi les nouveaux modes de travail… #LaREF23 se veut résolument prospective, tournée vers l'avenir des possibles.

Et parce que c'est aussi l'essence même de la Rencontre des entrepreneurs de France, nous rassemblerons sur une scène dédiée celles et ceux qui s'engagent. Sociétés à missions, fonds à impact, associations, fondations, l'engagement sociétal et environnemental des entreprises est devenu incontournable. Pourquoi s'engager ? Pour quoi s'engager ? Comment donner du sens à l'entreprise ? Comment engager ses collaborateurs ? Nous vous proposons une plongée au cœur de l'engagement, avec un slogan : « Engagez-vous ! »."

Retrouvez le programme complet des rencontres sur le site de LaREF 2023