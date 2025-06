Lapix, Duhamel, Hanouna… Les premières étincelles du mercato médias

En cette fin de saison médias 2024-2025, le paysage audiovisuel français connaît d'importants mouvements. Le mercato médias, en particulier, est chamboulé par la relance de BFMTV version Rodolphe Saadé, le renforcement du groupe M6 sous la houlette de David Larramendy et l'arrivée de nouvelles chaînes de télévision comme T18 et NOVO19. Cyril Hanouna avait inauguré le bal dès la fin février en annonçant en direct son arrivée sur W9 et Fun Radio. Entre départs surprises, transferts retentissants et nouvelles ambitions, tour d'horizon des principaux changements que vous verrez à la rentrée.

Benjamin Duhamel prend les commandes de l'interview politique de 7 h 50 sur France Inter, en remplacement de Sonia Devillers. Le journaliste conserve parallèlement son émission quotidienne Tout le monde veut savoir sur BFMTV, propriété du groupe CMA CGM de Rodolphe Saadé. Marc Fauvelle a, lui, quitté son poste de directeur de l'information de France Inter en mars 2025 pour rejoindre BFMTV. Il devrait animer les matinées de la chaîne de 10 heures à 12 heures en remplacement de Julie Hammett.

Rodolphe Saadé, le nouvel empereur des médias

Son transfert s'inscrit dans la stratégie de la chaîne de redevenir la première chaîne d'information en continu de France face à CNews. Dans cette optique, Nicolas Poincaré, ancien présentateur de Complément d'enquête sur France 2 (2014-2017) qui