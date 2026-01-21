Laits infantiles rappelés : qu’est-ce que la céréulide et quels sont les risques ?

Nestlé et Lactalis ont annoncé le rappel de laits infantiles dans plusieurs pays après la détection possible de céréulide. ( AFP / OMAR HAJ KADOUR )

Cette substance toxique peut provoquer diarrhées et vomissements pendant au moins 24 heures.

Plusieurs géants de l'agroalimentaire - le Suisse Nestlé depuis plusieurs semaines, et, depuis ce mardi 20 janvier, le Français Lactalis - ont annoncé le rappel de boîtes de lait infantile dans plusieurs dizaines de pays à cause de la présence soupçonnée de céréulide. A Singapour, les autorités ont aussi rappelé du lait produit par le Français Danone , après avoir repéré la même substance.

La céréulide est un composant toxique produit dans certaines conditions par une famille de bactéries , les Bacillus cereus . Ces dernières sont largement présentes dans l'environnement - terre, eau, végétaux... - et donc dans de multiples aliments: elles sont loin de causer systématiquement une infectio n.

Mais, certaines bactéries de cette famille ont une propriété particulière. Quand elles sont réchauffées à une température insuffisante pour les éliminer, puis refroidies, elles forment des "spores" et produisent de la céréulide .

Cette substance est dite "émétique": autrement dit, elle provoque des vomissements dans les heures qui suivent son absorption.

"Les symptômes de la forme émétique d'intoxication, s oit des nausées et des vomissements ainsi parfois que des diarrhées, apparaissent entre une et cinq heures après l'absorption de la forme émétique, et durent moins de 24 heures ", explique un article sur les intoxications par les Bacillus cereus, publié dans la revue Microbes and Infection .

La présence de céréulide a souvent été observée dans du riz réchauffé puis refroidi, ce qui a valu à cette infection le surnom de "syndrome du riz frit" .

Près de 5 millions de personnes infectées par an, en France

Dans le cas des laits rappelés, c'est, selon le site gouvernemental français Rappel Conso au sujet d'un rappel concernant la marque Guigoz (Nestlé), "un ingrédient provenant d'un fournisseur (qui) est à l'origine de la présence potentielle de céréulide provenant d'une huile riche en acide arachidonique (ARA)".

Cet acide est un composant rajouté dans les laits infantiles pour se rapprocher du lait maternel où il est naturellement présent. Il est artificiellement produit par fermentation microbienne, puis intégré à une huile .

En tout état de cause, les infections par Bacillus cereus sont rares: environ cinq cas par million d'habitants par an en France, selon le ministère français de l'Agriculture, qui les qualifie de "très généralement bénignes".

Mais les vomissements peuvent causer de graves complications chez des patients vulnérables comme des personnes âgées, des femmes enceintes et, dans le cas présent, des nourrissons .

Les autorités sanitaires françaises ont indiqué ce mardi que des investigations étaient en cours après le décès d'un bébé ayant consommé du lait infantile produit par Nestlé, sans qu'il soit possible à ce stade d'établir un lien direct.