La voiture électrique de plus en plus utilisée pour des trajets longs, selon le ministère des Transports

Les Français sont de plus en plus nombreux à partir en vacances à bord d'une voiture électrique, indiquent mardi le ministère des Transports et l'association Avere-France, grâce selon eux au maillage et à la fiabilité des infrastructures de recharge sur les routes.

En juin 2025, la France comptait plus de 1,5 million de véhicules électriques en circulation, en hausse de 26% par rapport à un an auparavant, selon un communiqué du ministère. "Ces utilisateurs sont de plus en plus nombreux à choisir le véhicule électrique pour leurs déplacements estivaux", ajoute-t-il.

"Cette tendance témoigne de la confiance croissante des usagers dans leur capacité à recharger facilement et rapidement leur véhicule, y compris lors de trajets moyens ou longs", souligne le ministère, qui note une augmentation de 71% de la fréquentation des stations de recharge en juillet et août 2025 par rapport à l'été précédent.

"Sur les aires de service du réseau autoroutier, les bornes sont particulièrement sollicitées, avec quelque 200 sessions (de charge) par mois en moyenne pour chacune", selon le bilan estival dressé par le ministère des Transports et Avere-France, l'association nationale pour le développement de la mobilité électrique.

L'ensemble des aires de service des autoroutes concédées est équipé en infrastructure de recharge électrique depuis l'été 2023, grâce à "la mobilisation financière de l'Etat et de la Commission européenne".

Le réseau autoroutier compte ainsi 3.200 points de recharge très haute puissance, avec un taux de disponibilité des bornes supérieur à 98,5% cet été, selon le communiqué. "En conséquence, aucun phénomène majeur de saturation n'a été observé" pendant les vacances.

Les temps de recharge oscillent entre 28 et 30 minutes, "une durée équivalente à celle des arrêts moyens observés sur les aires de services", et, qui plus est, un temps "parfaitement compatible avec les recommandations de sécurité routière, qui préconisent une pause toutes les deux heures".

Le passage au véhicule électrique ne modifie donc que "très peu" les habitudes de voyage des conducteurs qui respectent déjà ces consignes, ajoute le ministère.

Le ministère des Transports tente ainsi de répondre aux réticences quant à l'utilisation de voitures électriques pour des trajets longs: craintes de ne pas trouver de bornes de recharge et durée de la recharge.

Si la part des voitures électriques dans le parc automobile automobile s'accroit, les achats sont toutefois moindres qu'attendu, à cause notamment d'un prix plus élevé de ces voitures par rapport aux véhicules thermiques.