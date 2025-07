La victoire du « proper England »

Deuxième de sa poule, emmenée en prolongation lors de chaque match à élimination directe, l'Angleterre a remporté au mental son deuxième Euro consécutif, en finale face à l'Espagne, championne du monde en titre. Un parcours singulier, semé d'embûches et pas toujours grandiose, qui le rend encore plus légendaire. Non, l'Euro n'a pas été remporté par l'équipe la plus sexy du tournoi. So what ?

Qu’il est loin, ce 5 juillet, quand l’Angleterre s’inclinait devant la France pour son entrée en lice à l’Euro (2-1). Pourtant, les clés qui allaient faire le succès des Lionesses – souvent dominées, mais capable de revenir à tout instant – étaient déjà là. Si face aux Bleues, les protégées de Sarina Wiegman avaient raté le braquage, à cause d’un dégagement sur la ligne de Selma Bacha dans le temps additionnel, la recette a fonctionné lors des matchs couperets, avec ce mélange de supplément d’âme et de réussite qui intervient au meilleur des moments. Parfois, ce n’est pas le plus beau des footballs qui est récompensé.

Retour aux sources et tacles appuyés

Un début de parcours chaotique, des choix forts de Sarina Wiegman et des absences de marque : rien ne prédestinait l’Angleterre à conserver sa couronne. C’est pourtant sous la bannière du « proper England » (« la vraie Angleterre », si tant est qu’on puisse traduire ce terme) que les Lionesses ont évité chacun des obstacles se dressant sur leur route, à partir de la rencontre face au pays de Galles. Un mantra adopté par les joueuses, à l’instar de Georgia Stanway en conférence de presse avant la demi-finale face à l’Italie : « Nous avons parlé de notre volonté d’être une “proper England” . Nous voulons revenir à ce que nous savons faire. Nous voulons revenir à un style de football traditionnel – des tacles appuyés, un retour aux sources et nous rappeler pourquoi nous sommes ici, nous rappeler que nous jouons pour la petite fille qui voulait être ici. » …

