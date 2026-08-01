La vague de ventes de bons du Trésor souligne la nécessité de renforcer la crédibilité de la Fed en matière d'inflation, déclare Alberto Musalem au Financial Times

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La vague de ventes qui a touché les bons du Trésor américain cette semaine a mis en évidence la nécessité pour la Réserve fédérale de gagner en "crédibilité" dans sa lutte contre l’inflation par le biais de hausses des taux d’intérêt, a déclaré Alberto Musalem, président de la Fed de Saint-Louis, au Financial Times.

"À ce stade, il est préférable de prendre des mesures précoces, progressives et graduelles en matière de taux d’intérêt; celles-ci sont moins coûteuses et moins perturbatrices que des mesures potentiellement plus tardives, plus importantes et plus brusques", a déclaré Alberto Musalem, qui n’est pas membre votant du Comité fédéral de l’open market cette année, au FT.

Alberto Musalem, qui siège au sein de l’organe chargé de fixer les taux, a indiqué au journal qu’il avait "exprimé sa préférence" pour une hausse des taux d’un quart de point de pourcentage lors de la réunion de politique monétaire de cette semaine, au cours de laquelle la Fed a laissé ses taux inchangés .

La décision sur les taux d’intérêt et une allusion du président de la Fed, Kevin Warsh, selon laquelle la banque centrale pourrait envisager de revoir ses objectifs d’inflation ont contribué à faire grimper les rendements des bons du Trésor à 30 ans au-dessus de 5,2 %, leur plus haut niveau depuis 19 ans.

Cette décision, largement attendue, de maintenir la politique monétaire inchangée a suscité des dissidences de la part de trois des douze membres du FOMC, qui souhaitaient au contraire une hausse d’un quart de point de pourcentage.

Les trois responsables de la Fed ayant exprimé leur désaccord ont fait part vendredi de leurs inquiétudes quant au fait que, sans une hausse immédiate des coûts d’emprunt à court terme, l’inflation resterait bloquée au-dessus de l’objectif de 2% de la Fed, niveau qu’elle atteint depuis plus de cinq ans.

Selon l’outil FedWatch du CME Group, les opérateurs estiment à 67% la probabilité d’une hausse des taux de 25 points de base en septembre.