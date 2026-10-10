La tempête Isaias s'affaiblit en remontant depuis le sud des Etats-Unis

Une route balayée par les vents de la tempête Isaias à Pensacola, en Floride, le 9 octobre 2026 ( AFP / RONALDO SCHEMIDT )

Isaias a baissé d'intensité samedi, passant d'ouragan à cyclone post-tropical, après avoir touché terre en Floride, où il a frappé la côte du golfe du Mexique avec de fortes pluies et des vents violents, a annoncé le Centre national américain des ouragans (NHC).

"Isaias s'est très rapidement affaibli au-dessus de l'Alabama et s'est transformé en cyclone post-tropical", a indiqué le NHC dans une mise à jour.

La tempête a tout de même fait au moins un mort en Floride, après qu'un arbre s'est abattu sur une maison, a annoncé le shérif du comté d'Escambia.

Elle a également laissé près de 900.000 foyers et commerces sans électricité samedi matin, dont presque 440.000 rien qu'en Floride et plus de 310.000 dans l'État voisin de l'Alabama, selon le site spécialisé poweroutage.us.

Et les habitants ne sont pas hors de danger, a averti le gouverneur de Floride Ron DeSantis lors d'un point presse samedi matin. Il est ainsi "probable" de voir les eaux continuer de monter dans certaines zones, a-t-il précisé, avec un total de précipitations prévues au cours du week-end allant de 10 à 20 cm.

"Effrayant"

Le cyclone devrait maintenant se déplacer vers le nord puis le nord-est durant le week-end et s'affaiblir progressivement en traversant les vallées du Tennessee et de l'Ohio, selon le NHC.

Avant d'être rétrogradé, Isaias était un ouragan catégorie 2 sur l'échelle de Saffir-Simpson qui en compte 5, avec ses vents soutenus à 165 km/h.

Un automobiliste circule dans une rue déserte à Pensacola Beach à l'approche de l'ouragan Isaias, le 9 octobre 2026 en Floride ( AFP / RONALDO SCHEMIDT )

Les bourrasques avaient déjà arraché les toits de certaines habitations et commerces, dans la ville floridienne de Pensacola et ses alentours, a constaté un journaliste de l'AFP.

"On voit les arbres se plier, on voit les branches tomber. Des choses volent à toute vitesse, et je n'ai jamais vu un vent aussi fort auparavant, donc c'est intense, c'est effrayant", confiait à l'AFP Jonathan Ramos, 40 ans, depuis Pensacola.

Face aux risques de vents destructeurs, de vagues violentes et de pluies colossales, plusieurs États bordant le golfe du Mexique, dont la Floride et l'Alabama, avaient déclaré l'état d'urgence et ordonné des évacuations.

El Niño

Des personnes observent les fortes vagues à Pensacola Beach à l'approche de l'ouragan Isaias, le 9 octobre 2026 en Floride ( AFP / RONALDO SCHEMIDT )

Isaias était le premier ouragan de la saison dans l'Atlantique, où l'activité cyclonique, qui a débuté début juin et s'étire jusqu'à fin novembre, a été inhabituellement calme en raison du phénomène climatique El Niño.

En modifiant la circulation atmosphérique à grande échelle, El Niño tend à freiner les cyclones dans l'Atlantique et à les renforcer au contraire dans le Pacifique, où trois ouragans de catégorie maximale ont été enregistrés cette année.

Donald Trump a annoncé qu'il annulait sa venue samedi en Alabama, où il devait assister à un match de football américain.

Des ouvriers barricadent la devanture d'un magasin à Pensacola Beach, avant l'arrivée de l'ouragan Isaias, le 9 octobre 2026 en Floride ( AFP / RONALDO SCHEMIDT )

Plusieurs aéroports en Floride avaient cessé vendredi temporairement les vols et les employés de nombreuses plateformes pétrolières ont été évacués.

Environ deux tiers des capacités de production de pétrole de la région et plus de la moitié des capacités de production de gaz étaient ainsi suspendues vendredi, selon une agence américaine.

Soit près de 1,5 million de barils de pétrole brut quotidiens retranchés du marché mondial.

Isaias menaçait une zone avec de nombreuses raffineries, ce qui risque de perturber encore davantage un secteur déjà sous vive tension en raison des guerres au Moyen-Orient et en Ukraine.