La Syrie organisera des élections législatives le 5 octobre

La Syrie organisera ses premières élections législatives depuis la chute du président Bachar al Assad le 5 octobre, rapporte dimanche l'agence de presse officielle Sana.

Ces élections s'inscrivent dans le cadre d'un processus de démocratisation plus large promis par les nouveaux dirigeants islamistes de la Syrie, même si la place des minorités dans le nouveau système pose question.

Un tiers des députés de la nouvelle Assemblée du peuple seront directement nommés par le président intérimaire Ahmed al Charaa.

L'élection des 210 autres députés devrait se dérouler "dans toutes les circonscriptions", selon l'agence Sana, même si la commission électorale a déclaré le mois dernier que le vote serait repoussé dans trois provinces en raison de problèmes de sécurité.

Les autorités syriennes avaient jusqu'à présent dit que les élections se tiendraient en septembre, sauf dans les régions de Soueïda - où des affrontements ont eu lieu en juillet entre des combattants druzes et des tribus bédouines sunnites - et dans les provinces de Hassaké et de Rakka, en partie contrôlées par les miliciens kurdes des Forces démocratiques syriennes.

(Hatem Maher et Ahmed Tolba, version française Tangi Salaün)