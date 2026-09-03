La Syrie a entamé la destruction d'armes chimiques datant de l'ère Assad

La Syrie a commencé à détruire les vestiges d'un programme clandestin d'armes chimiques datant de l'ère Assad que Damas avait découverts en mai dernier, la première mesure de ce type depuis une décennie, ont déclaré jeudi l'émissaire syrien auprès de l'Onu et une représentante des Nations unies.

Reuters avait rapporté plus tôt cette année que le nouveau pouvoir syrien avait localisé en mai les restes d'un programme d'armes chimiques, dont des matières brutes et des munitions similaires à celles utilisées dans les attaques meurtrières au gaz effectuées par le régime de Bachar al Assad lors de la guerre civile.

La Haute-Représentante de l'Onu pour les affaires de désarmement, Izumi Nakamitsu, a déclaré jeudi lors d'un briefing du Conseil de sécurité que l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) avait vérifié la destruction de munitions chimiques en Syrie pour la première fois depuis 2014.

A la suite de leur découverte initiale en mai dernier, les autorités syriennes ont trouvé "un site supplémentaire de production d'armes chimiques (...) et ont également déclaré deux dépôts d'armes chimiques où étaient stockés" des produits utilisés dans la fabrication d'agents neurotoxiques, a-t-elle ajouté.

En juillet, l'OIAC a dépêché une équipe en Syrie afin de vérifier la destruction d'armes chimiques de catégorie trois - soit des munitions non-remplies et d'autres équipements utilisés pour déployer des armes chimiques. Cette équipe a vérifié dans le cadre de sa mission "la destruction irréversible de 42 bombes aériennes", a indiqué Izumi Nakamitsu.

L'émissaire de la Syrie auprès des Nations unies a pour sa part déclaré au Conseil de sécurité que Damas "protégeait le monde et la région" via de tels travaux.

Ibrahim Olabi a également vivement critiqué Israël, déclarant que les attaques à répétition menées par l'Etat hébreu contre la Syrie avaient entravé certaines opérations de recherche et de destruction ainsi que mis en danger les équipes syriennes présentes sur place.

"Nous ne pouvons pas préserver la sécurité de la région si notre sécurité est exposée à des attaques aux mains d'Israël", a-t-il dit. Israël "bafoue la sécurité de la région et enfreint les conventions et traités dont nous avons parlé".

Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès de l'armée israélienne.

Damas se prépare à la tenue d'une première audience civile de personnes suspectées d'avoir été impliquées dans le programme d'armes chimiques, a déclaré Ibrahim Olabi.

Plus tôt cette année, les autorités syriennes ont arrêté 18 suspects, dont des responsables militaires et politique de haut rang, accusés d'avoir joué un rôle dans ce programme.

(Maya Gebeily à Beyrouth; version française Jean Terzian, édité par Benjamin Mallet)