La Suède fustige les menaces de Trump sur le Groenland
information fournie par Reuters 11/01/2026 à 14:32

La Suède déplore le "discours menaçant" de l'administration américaine à l'encontre du Groenland et du Danemark, a déclaré dimanche son Premier ministre Ulf Kristersson.

"Nous dénonçons fermement ce que les Etats-Unis ont fait et font au Venezuela, au regard du droit international, et nous dénonçons sans doute encore plus vivement la rhétorique employée contre le Groenland et le Danemark", a déclaré le chef du gouvernement conservateur lors d'une conférence annuelle sur la sécurité à Sälen, dans le centre de la Suède.

"Les Etats-Unis devraient au contraire remercier le Danemark, qui a été un allié très fidèle au fil des ans", a-t-il ajouté.

Donald Trump, qui a ordonné l'enlèvement du président vénézuelien Nicolas Maduro le 3 janvier à Caracas, ne cesse de marteler son intention d'acquérir le Groenland, estimant qu'il en va de la sécurité nationale des Etats-Unis, pour empêcher la Russie ou la Chine de contrôler le territoire autonome danois, riche en ressources minérales.

Le président américain a affirmé à plusieurs reprises, sans preuve à l'appui, que des navires russes ou chinois sillonnaient les côtes autour de l'île, ce que plusieurs diplomates de pays nordiques ont démenti auprès du Financial Times.

"Ce n'est tout simplement pas vrai de dire que les Chinois et les Russes sont là. J'ai vu les rapports de renseignement. Il n'y a pas de navires, pas de sous-marins", a dit l'un d'eux au quotidien britannique.

(Rédigé par Johan Ahlander; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

