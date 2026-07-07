La start-up Norm Ai, spécialisée dans l'IA juridique, atteint une valorisation de 1,2 milliard de dollars après une levée de fonds de 120 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 juillet - Norm Ai a annoncé mardi avoir levé 120 millions de dollars lors d'un tour de table de série C mené par Khosla Ventures, ce qui valorise cette start-up spécialisée dans l'IA juridique à 1,2 milliard de dollars.

Basée à New York, Norm Ai fait partie d’un nombre croissant de start-ups développant des outils d’IA destinés aux activités juridiques et réglementaires, alors que les entreprises et les cabinets d’avocats recourent de plus en plus à l’IA pour améliorer leur productivité et réduire leurs coûts.

Voici quelques détails:

* La société a levé plus de 260 millions de dollars depuis sa création en 2023.

* Parmi les investisseurs participant à ce tour de table figuraient également le gestionnaire d’actifs Blackstone BX.N , Bain Capital Ventures, Craft Ventures, Coatue et Vanguard.

* L’intérêt des investisseurs pour les start-ups spécialisées dans l’IA juridique, telles que Norm Ai et Harvey, s’est accru à mesure que les entreprises cherchent à automatiser leurs tâches juridiques et de conformité à l’aide de l’IA générative.

* Norm Ai a indiqué que ses clients, représentant plus de 30 000 milliards de dollars d’actifs sous gestion, utilisent sa plateforme d’IA juridique.

* La start-up a indiqué qu’elle utiliserait les fonds levés pour accélérer le recrutement, élargir la couverture des domaines d’activité et faire progresser les agents d’IA de supervision en vue de déploiements dans des entreprises réglementées.