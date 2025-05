La sortie du jeu vidéo "GTA VI" repoussée au 26 mai 2026

( AFP / CHRIS DELMAS )

Coup dur pour les gamers: la sortie du très attendu jeu vidéo "Grand Theft Auto VI" ("GTA VI"), jusqu'ici annoncée pour l'automne 2025, a été décalée au 26 mai 2026, ses créateurs expliquant vouloir le peaufiner avant son lancement.

"Nous espérons que vous comprendrez que nous avons besoin de davantage de temps pour vous apporter le niveau de qualité que vous attendez", a souligné son éditeur, Rockstar Games, dans un communiqué publié vendredi.

L'enjeu est grand pour l'entreprise, alors que "GTA V" reste l'un des titres les plus populaires, douze ans après sa commercialisation. Depuis son lancement initial sur Playstation 3 et Xbox 360, il a été adapté sur toutes les nouvelles consoles de Sony et Microsoft ainsi que sur PC, prolongeant ainsi sa durée de vie et ses ventes, qui dépassent désormais les 200 millions d'exemplaires.

Dans ce nouveau volet, pour lequel peu de détails ont filtré, les joueurs sillonneront Vice City, un cadre inspiré de Miami qui figurait déjà dans un "Grand Theft Auto" sorti en 2002.

La première bande-annonce du jeu, dévoilée en décembre 2023, laissait entrevoir des courses-poursuites, des fêtes sur des yachts et, pour la première fois, un personnage féminin parmi les protagonistes principaux. Elle a depuis été visionnée 250 millions de fois sur la page YouTube de Rockstar Games.

- Enjeu pour l'industrie entière -

Le succès de cette saga n'a pas été exempt de polémiques, notamment en raison de son aspect sulfureux qui met en scène des individus aux comportements délictueux et qui incite, selon ses détracteurs, les joueurs à reproduire dans la vie réelle les actes de leur personnage. Des accusations rejetées par ses développeurs.

Au-delà de Rockstar Games, c'est toute l'industrie qui avait les yeux rivés sur ce lancement, alors que le secteur connaît une panne de croissance depuis deux ans, après avoir profité des confinements liés au covid pour battre des records en termes de chiffre d'affaires.

Les analystes s'attendaient ainsi à ce que deux nouveaux produits fassent redémarrer le jeu vidéo cette année: "Grand Theft Auto VI" et la Switch 2 de Nintendo, prévue le 5 juin. Jusqu'ici, les précommandes pour la machine devant succéder à la très populaire Switch semblent au rendez-vous et dépassaient fin avril les 2 millions pour le seul Japon.

Interrogé fin 2024 par l'AFP, Mat Piscatella, du cabinet Circana, s'était toutefois inquiété de cette concentration des attentes pour 2025, rappelant qu'il était "rare de fonder les espoirs de toute une année sur deux produits".

"Si l'un d'eux est reporté ou ne rencontre pas le succès escompté", l'industrie pourrait se retrouver dans une situation "très compliquée", avait-il prédit.