La situation humanitaire à Gaza jugée toujours très préoccupante par plusieurs pays, dont la France
information fournie par Reuters 30/12/2025 à 18:58

La situation humanitaire dans la bande de Gaza s'aggrave à nouveau et reste très préoccupante, soulignent mardi la France, le Royaume-Uni, le Canada, et d'autres pays dans une déclaration commune appelant Israël à prendre des mesures d'urgence.

La déclaration, publiée en ligne par le ministère britannique des Affaires étrangères, exhorte l'Etat hébreu à autoriser les organisations non gouvernementales à travailler sur son sol de manière durable et prévisible, et à veiller à ce que les Nations unies puissent poursuivre leur travail dans l'enclave palestinienne.

"(Nous) exprimons notre profonde inquiétude face à la nouvelle détérioration de la situation humanitaire à Gaza, qui reste catastrophique", déclarent les ministres des Affaires étrangères du Canada, du Danemark, de la Finlande, de la France, de l'Islande, du Japon, de la Norvège, de la Suède, de la Suisse et du Royaume-Uni.

Israël, peut-on lire, doit lever les "restrictions déraisonnables" imposées à certaines importations, notamment de matériel médical et d'abris, et ouvrir les points de passage frontaliers afin d'accroître le flux de l'aide humanitaire à Gaza.

Israël et le Hamas sont convenus d'un cessez-le-feu en octobre après deux années de bombardements israéliens intenses et d'opérations militaires à Gaza qui ont suivi une attaque meurtrière menée par des combattants du Hamas contre Israël en octobre 2023.

(Reportage William James ; Nathan Vifflin pour la version française, édité par Sophie Louet)

Proche orient
