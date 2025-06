La Serbie emprunte 1,9 milliard à des banques françaises pour financer ses Rafale

Un Mig 29 des forces aériennes serbes. Belgrade va remplacer ses vieux avions russes par des Rafale. ( AFP / ANDREJ ISAKOVIC )

Le Parlement serbe a autorisé lundi l'emprunt de 1,9 milliard d'euros auprès de différentes banques françaises pour financer l'achat des 12 avions de combat Rafale commandés en aôut 2024 par Belgrade.

La Serbie a signé le 29 août 2024 l'achat de douze Rafale (neuf mono-sièges et trois biplace) pour 2,7 milliards d'euros. Les avions de Dassault doivent remplacer la flotte vieillissante de Migs russes dont est dotée l'armée serbe d'ici 2029.

Selon les détails contenus dans le texte de loi, le coût total des avions est de 2,74 milliards d'euros, dont 823,5 millions ont déjà été payés, sous forme d'avance.

La Serbie empruntera le reste "à un groupe de banques et d'établissements de crédit français", parmi lesquels Bred Banque Populaire pour 163,3 millions, le Credit Agricole Corporate and Investment Bank (345,87 millions), le Credit Industriel et Commercial (345,87 millions), le Credit Lyonnais (163,3 millions), la Société Générale (422,73 millions) et Natixis (480,37 millions).

"Notre objectif est de moderniser notre aviation et notre armée à travers cela, dans le cadre d'un effort de modernisation plus large et du plus grand investissement jamais réalisé dans les forces armées serbes", a rappelé devant le Parlement mardi dernier le ministre serbe des Finances, Sinisa Mali.

"Nous avons déjà versé les deux premiers paiements", pris dans le budget de l'Etat, et "ce prêt couvrira les obligations restantes envers la partie française", a-t-il dit, précisant: "Nous prévoyons de recevoir le premier Rafale au début de 2028. À partir de là, un avion arrivera chaque mois jusqu'à ce que la livraison complète soit achevée".