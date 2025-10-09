La Sécu au bord du gouffre, mais pas condamnée

Quatre-vingts ans après sa création dans l'élan du Conseil national de la Résistance, la Sécurité sociale n'est pas en bonne santé : en 2025, le déficit de la seule branche maladie atteint 16 milliards d'euros. Il pourrait grimper à 41 milliards d'ici à 2030, selon une piqûre de rappel administrée par le rapport « Charges et produits 2026 » de l'Assurance maladie. Ce gouffre financier, jugé « non soutenable », était au cœur des échanges de la 7e Soirée des hôpitaux, organisée par Le Point à l'Hôtel de l'Industrie, à Paris, le 30 septembre dernier. Malgré la volonté affichée des nombreux locataires successifs de la rue de Grenelle, le système de protection français n'a jamais été profondément réformé.

En près d'un siècle, « la société a évolué et la population a augmenté », rappelle Arnaud Robinet, président de la Fédération hospitalière de France (FHF). Celui qui est également maire de Reims cite le réchauffement climatique et le vieillissement de la population, qui sont mécaniquement à l'origine d'une explosion de maladies chroniques (cancers, diabète, maladies cardio-vasculaires…), et de besoins qui se font plus importants.

Julien Damon : « Je tire mon chapeau à la Sécu ! » « Aujourd'hui, il faut que l'hôpital public soit financé à sa juste valeur. Chaque euro dépensé doit l'être au mieux », abonde-t-il. Arnaud Robinet soutient la mise en