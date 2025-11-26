La SCPI Immorente se renforce à Paris avec l’acquisition d’un immeuble de bureaux

information fournie par Sofidy • 26/11/2025 à 14:44

SOFIDY

La SCPI Immorente de Sofidy réalise une nouvelle acquisition d'un immeuble de bureaux situé au 19 rue de Provence dans le 9ème arrondissement de Paris, en plein cœur du quartier central des affaires. Effectuée dans des conditions de marché attractives, cette opération témoigne de la capacité de Sofidy à se saisir des meilleures opportunités sur le marché parisien.

L'immeuble d'une superficie de 1 470 m² était jusqu'à présent occupé par une filiale d'une grande entreprise française du numérique et sera libéré le 30 avril 2026, offrant ainsi à Sofidy une opportunité de progression des loyers dans un marché locatif qui reste bien orienté.

Idéalement situé aux pieds des stations de métro Le Peletier (ligne 7) et Richelieu-Drouot (lignes 8 et 9), l'actif bénéficie d'un environnement central et dynamique. Ce quartier, très recherché, attire des entreprises de renom dans les secteurs du conseil, de la finance, de l'industrie et du luxe.

Sur le plan énergétique, l'immeuble a déjà bénéficié de travaux importants, lui permettant d'être pleinement conforme aux exigences du décret tertiaire à horizon 2040. Son DPE le distingue comme l'un des bâtiments les plus performants de sa génération. Ainsi, depuis 2011, 57% d'économie d'énergie ont déjà été réalisées.

« Les premiers travaux d'expertise valorisent déjà l'actif à un niveau en sensible progression. Financée par un emprunt de 12 millions d'euros, cette acquisition intervient 3 ans après celle d'un autre immeuble situé rue Lafayette. Nous avons l'ambition de repositionner cet actif pour en augmenter significativement le loyer potentiel et sa valorisation grâce à un programme de travaux, par ailleurs, en cours de finalisation. », souligne Jean-Christophe Avellaneda, Directeur d'Investissements sur la zone France, UK, Irlande et Italie de Sofidy.

SOFIDY était conseillé par le Broker Avison Young ainsi que l'étude Monceau Notaires (Maître Matthieu de Saint Marc).

Les variations de valeur ont été établies sur la base de rapports d'experts réalisés lors de l'acquisition.

Les parts de SCPI sont des supports de placement à long terme et doivent être acquises dans une optique de diversification de votre patrimoine. La durée de placement minimale recommandée est généralement de 8 ans. Comme tout investissement, l'immobilier présente des risques. Ce fonds ne bénéficie d'aucune garantie ou protection de capital et présente notamment un risque d'absence de rendement, un risque de perte en capital, un risque de liquidité et un risque de durabilité, pouvant toutefois être atténués, sans garantie, par la diversification immobilière ou locative du fonds. Le détail des risques est décrit dans le Document d'informations clés (DIC) et la note d'information de la SCPI.

