La santé de Donald Trump reste excellente, dit la Maison blanche dans un mémo

La santé du président américain Donald Trump reste excellente, a dit vendredi la Maison blanche dans un mémo, citant les résultats de son examen médical annuel de routine, effectué mardi.

Donald Trump aime se présenter comme étant plus énergique et en meilleure forme que Joe Biden, son prédécesseur démocrate qui a quitté ses fonctions l'année dernière à l'âge de 82 ans au beau milieu d'interrogations sur son aptitude à exercer ses fonctions.

Pourtant, des photos récentes montrant une éruption cutanée au cou ont alimenté les interrogations sur sa santé, tout comme des images, datant de juillet 2025, où l'on voit des chevilles enflées et la contusion, dissimulée sous du maquillage, d'une main.

(Disha Mishra; version française Camille Raynaud)