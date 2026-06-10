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La Russie veut régler vite l'avenir de l'Arménie au sein des alliances post-soviétiques
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 16:10

Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, a jugé mercredi que la question de l'appartenance de l'Arménie à l'Organisation du traité de sécurité collective (OTSC), alliance militaire formé de pays de l'ancienne Union soviétique, et à l'Union économique eurasiatique devait être réglée rapidement.

Contrat civil, le parti du Premier ministre Nikol Pachinian, a largement remporté les élections législatives organisées dimanche en Arménie malgré ce que des observateurs internationaux ont qualifié d'ingérence et de pressions flagrantes de la Russie, qui a elle-même accusé les pays occidentaux d'interventions en faveur du chef du gouvernement.

Nikol Pachinian, au pouvoir depuis 2018, souhaite obtenir le lancement d'une procédure d'adhésion de l'Arménie à l'Union européenne, conformément à sa volonté de libérer son pays de sa dépendance historique à la Russie et de le rapprocher des puissances occidentales.

Pour Sergueï Lavrov, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse, un processus d'adhésion à l'UE est incompatible avec une appartenance à l'Union économique eurasiatique, qui regroupe la Russie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizistan et l'Arménie.

L'OTSC associe les mêmes pays plus le Tadjikistan.

Nikol Pachinian a gelé la participation de l'Arménie à l'OTSC en 2024 en évoquant un manque de confiance dans les garanties de sécurité promises par cette alliance à la suite de la prise de la région du Haut-Karabakh par l'Azerbaïdjan.

Après une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTSC à laquelle l'Arménie n'a pas participé, Sergueï Lavrov a déclaré que cette dernière n'était pas à jour de ses engagements financiers envers l'organisation et qu'elle se distinguait par son absence aux événements de l'alliance parallèlement au développement de sa coopération militaire avec les pays de l'Otan et de l'UE.

(Dmitry Antonov, rédigé par Alessandra Prentice, version française Bertrand Boucey, édité par Benoit Van Overstraeten)

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1 commentaire

  • 16:51

    Alors, l'avenir de l'Arménie sera intégrée dans l'Azerbaïdjan, et ce n'est pas l'Europe qui viendra les défendre

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