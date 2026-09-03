La Russie va fermer des centres culturels allemands

(Actualisé avec détiails)

La Russie va fermer les centres culturels allemands, connus sous le nom de Goethe Institut, selon des déclarations faites jeudi par le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, cité par l'agence de presse Interfax.

Le gouvernement allemand a déclaré mardi avoir conclu que la Russie était responsable de la tentative d'attaque au drone contre l'aéroport de Leipzig/Halle le mois dernier.

L'Allemagne a annoncé qu'elle fermerait le consulat général russe à Bonn et mettrait fin au contrat de la Maison culturelle russe dans la capitale Berlin.

Le président russe Vladimir Poutine a reproché à Berlin d'avoir fabriqué des preuves afin de pouvoir blâmer la Russie pour cet incident.

Sergueï Lavrov a indiqué que la Russie fermerait les Goethe Institut de Moscou, Saint-Pétersbourg et Iekaterinbourg.

"(L'Allemagne) a pris cette mesure délibérément, ils ne pouvaient pas ne pas comprendre, ce qui signe la fin de leur présence culturelle en Russie", a-t-il dit selon l'agence de presse TASS.

Les centres culturels allemands étaient restés ouverts en Russie "malgré toutes les complications ukrainiennes dans nos relations avec l'Occident", a dit Sergueï Lavrov.

(Jekaterīna Golubkova à Tokyo; version française Camille Raynaud)