La Russie revendique la prise de deux villages supplémentaires en Ukraine

Les troupes russes ont capturé mercredi deux villages supplémentaires situés sur la ligne de front dans le sud-est de l'Ukraine, a déclaré le ministère russe de la Défense, ajoutant que Moscou avait aussi pris le contrôle d'une île du sud de l'Ukraine.

Kyiv a également revendiqué des succès de son armée près de la ville de Dobropillia, dans la province de Donetsk, au coeur de la ligne de front dans l'Est ukrainien, grâce à une contre-offensive.

Moscou, dont les soldats multiplient les assauts pour progresser à l'intérieur de l'Ukraine, annonce quasi-quotidiennement la prise de nouveaux villages. L'armée russe contrôle environ 19% du territoire ukrainien.

Dans un communiqué diffusé via la messagerie Telegram, le ministère russe de la Défense a déclaré que l'armée contrôlait désormais les village de Pavlivka, dans la province de Zaporijjia, et d'Ivanivka, en lisière de la province de Dnipropetrovsk.

Il a ajouté que Moscou a mené des frappes contre une infrastructure énergétique ukrainienne en réponse à ce qu'il a dénoncé comme des attaques effectuées par Kyiv contre des cibles civiles russes.

