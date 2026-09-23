La Russie pilonne l'Ukraine, deux morts à Kyiv, quatre dans la région de Donetsk

(Bilan actualisé, ajout de déclarations de Zelenski, de frappes sur le Donetsk)

La Russie a pilonné Kyiv mercredi, tuant au moins deux personnes avec des frappes de drones sur des infrastructures ferroviaires, des entrepôts et des stations-service peu de temps aprèsque le président ukrainien Volodimir Zelensky s'est dit disposé à convenir avec Moscou d'un cessez-le-feu pour les infrastructures énergétiques.

Plus de 30 autres personnes ont été blessées lors d'attaques incessantes sur la capitale ukrainienne, qui ont commencé le matin pour finir en début d'après-midi ce mercredi, selon les autorités municipales.

D'après Volodimir Zelensky, la Russie a déployé un grand nombre de drones lors de cette attaque, dont des modèles à réaction, qui volent plus haut et sont plus difficiles à intercepter.

"La Russie continue de prendre pour cibles des infrastructures civiles (...) des stations à essence, le réseau ferroviaire, (...) des centres commerciaux", a ajouté sur la plate-forme X le président ukrainien.

Une autre frappe aérienne russe a fait au moins quatre morts et quatre blessés dans un village de la région de Donetsk, située près du front dans l'est de l'Ukraine, a déclaré le gouverneur régional sur l'application de messagerie Telegram.

Lors de sa rencontre avec Donald Trump mardi, Volodimir Zelensky a de nouveau demandé une hausse des livraisons de missiles de défense aérienne Patriot américains pour se protéger des missiles russes, ajoutant qu'aucun accord n'avait été conclu.

Le président ukrainien s'est dit prêt à envisager "n'importe quelle forme" de cessez-le-feu énergétique avec Moscou, à condition que la Russie mette fin à ses attaques contre les infrastructures ukrainiennes.

Mercredi, le Kremlin a déclaré que les conditions nécessaires à de futures négociations de paix avec l'Ukraine n'étaient toujours pas réunies et qu’aucune réunion de haut niveau n'était prévue.

(Dan Flynn et Pavel Polityuk à Kyiv et Anna Pruchnicka à Gdansk, Version française Benoit Van Overstraeten)