La Russie pilonne l'Ukraine, au moins neuf morts dans l'ouest et des dégâts

(Actualisé avec Zelensky, premier bilan)

La Russie a lancé une attaque de grande envergure contre l'Ukraine dans la nuit de mardi à mercredi, tuant au moins neuf personnes à Ternopil, dans l'ouest du pays, et endommageant les infrastructures énergétiques et de transport, a déclaré le président Volodimir Zelensky.

Des explosions ont notamment secoué les villes de Lviv et de Ternopil, où les étages supérieurs d'une tour d'habitation ont été pulvérisés, selon les médias ukrainiens et un journaliste de Reuters.

"Les dégâts sont considérables et des personnes pourraient être piégées sous les décombres", a déclaré sur le réseau X Volodimir Zelensky, précisant que neuf personnes sont mortes et que des dizaines d'autres ont été blessées.

Dans la région de Lviv, des infrastructures critiques et des installations énergétiques ont été prises pour cible, indique le dirigeant ukrainien.

"La Russie attaque une fois de plus nos infrastructures énergétiques", a déclaré le ministère ukrainien de l'Énergie sur l'application de messagerie Telegram. "Des coupures de courant d'urgence ont été mises en place dans un certain nombre de régions", a-t-il ajouté sans préciser l'ampleur des dégâts.

A l'est, dans la ville de Kharkiv, des drones russes ont frappé des immeubles résidentiels, faisant au moins 32 blessés, dont deux enfants, selon les autorités locales.

Selon Volodimir Zelensky, la Russie a utilisé au total 470 drones et 48 missiles au cours de son attaque nocturne.

"Chaque attaque éhontée contre la vie quotidienne montre que la pression exercée sur la Russie est insuffisante. Des sanctions efficaces et une aide à l'Ukraine peuvent changer cela", a-t-il dit, appelant une nouvelle fois les alliés de Kyiv à lui fournir davantage de moyens de défense aérienne.

La Pologne, frontalière de l'ouest de l'Ukraine, a temporairement fermé les aéroports de Rzeszow et de Lublin, dans le sud-est du pays, et a déployé des avions polonais et de pays alliés de l'Otan pour protéger son espace aérien.

(Andriy Perun à Lviv avec Anastasiia Malenko à Kyiv et Lidia Kelly à Melbourne ; version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)