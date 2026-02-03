La Russie pilonne à nouveau le réseau énergétique en Ukraine malgré les pourparlers à venir

(Actualisé tout du long)

par Dan Peleschuk et Max Hunder

Volodimir Zelensky a accusé mardi la Russie d'avoir profité d'un moratoire de quelques jours réclamé par les Etats-Unis dans les attaques contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes pour reconstituer ses stocks de munitions et bombarder l'Ukraine dans la nuit de lundi à mardi à l'aide de centaines de drones et d'un nombre record de missiles balistiques.

Alors que des pourparlers sont censés avoir lieu mercredi et jeudi à Abou Dhabi entre négociateurs ukrainiens et russes en présence de médiateurs américains, la vague de bombardements nocturnes russes sur l'Ukraine a coupé le chauffage dans plusieurs villes du pays, dont la capitale Kyiv, par des températures glaciales.

"Il s'est agi d'une attaque délibérée contre les infrastructures énergétiques, impliquant un nombre record de missiles balistiques", a écrit Volodimir Zelensky sur X.

"L'armée russe a exploité la proposition américaine de suspendre brièvement les frappes, non pas afin de soutenir les efforts diplomatiques mais pour amasser des missiles", a ajouté le président ukrainien.

Les derniers pourparlers à trois entre Ukrainiens, Russes et Américains ont eu lieu le week-end des 24 et 25 janvier, déjà à Abou Dhabi, mais n'ont pas permis de progresser sur la question cruciale des territoires après quasiment quatre ans de guerre depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en février 2022.

La Russie exige l'intégralité du Donbass, ce qui signifie que Kyiv, qui le refuse, devrait céder des territoires que l'armée russe n'a pas conquis malgré ses lents progrès dans l'est de l'Ukraine.

Volodimir Zelensky a déclaré mardi que la position des négociateurs ukrainiens allait être "ajustée conformément" aux bombardements russes de la nuit, sans plus de précisions.

S'exprimant lors d'une conférence de presse à Kyiv avec le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte, le président ukrainien a dit que l'Ukraine contacterait les Etats-Unis pour envisager de nouvelles conséquences pour la Russie à la suite des derniers bombardements.

Des responsables ukrainiens ont déclaré que la Russie avait tiré 450 drones et plus de 70 missiles lors de son attaque nocturne, qui a fait au moins 12 blessés et visé des immeubles résidentiels et des installations énergétiques alors que la température est descendue aux alentours de -20 degrés Celsius.

Plus d'un millier d'immeubles résidentiels à Kyiv et près de 270.000 habitants à Kharkiv, deuxième ville du pays près de la frontière avec la Russie, étaient privés de chauffage mardi, selon les autorités.

"L'objectif est évident: provoquer le maximum de destruction et priver la ville de chauffage dans un froid extrême", a dit le maire de Kharkiv, Ihor Terekhov, sur Telegram.

L'envoyé spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, est attendu à Abou Dhabi mercredi pour deux jours de pourparlers avec les négociateurs russes et ukrainiens, a déclaré lundi un responsable de la Maison blanche.

(Yurii Kovalenko, Anna Pruchnicka et Yuliia Dysa, rédigé par Dan Peleschuk; version française Jean Terzian, Nicolas Delame et Bertrand Boucey, édité par Sophie Louet)