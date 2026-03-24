La Russie lance des satellites en orbite basse pour tenter de rivaliser un jour avec Starlink

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La Russie a déclaré mardi avoir lancé 16 satellites en orbite basse, alors que Moscou cherche à construire un rival au réseau Starlink d'Elon Musk.

La Russie reste loin derrière Starlink qui, depuis son premier lancement de satellites opérationnels en 2019, a atteint plus de 10 000 satellites en orbite.

Bureau 1440, l'entreprise aérospatiale russe qui développe un système de satellites en orbite basse pour la livraison de données mondiales à haut débit, a déclaré avoir lancé son premier lot de 16 satellites opérationnels lundi.

"Le lancement des premiers appareils du groupe cible marque le passage de l'expérimentation à la création d'un service de communication", a déclaré l'entreprise dans un communiqué.

L'Union soviétique a posé les premiers jalons de la course à l'espace en lançant le satellite Spoutnik 1 en 1957 et en envoyant Youri Gagarine dans l'espace en 1961, premier homme en orbite autour de la Terre.

Mais après l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, le programme spatial russe a été confronté à des problèmes de financement, de corruption et à des plaintes de jeunes ingénieurs concernant la mauvaise gestion.

Selon la biographie de Musk publiée en 2015 par Ashlee Vance, les autorités russes ont jugé Musk non crédible en 2002, ce qui l'a incité à trouver un moyen de réduire les frais de lancement dans l'espace en Russie.