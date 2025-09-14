La Russie fait une démonstration de force lors d'exercices militaires avec des missiles hypersoniques

La Russie a déclaré dimanche qu'elle avait tiré un missile de croisière hypersonique Zircon (Tsirkon) sur une cible en mer de Barents et que des avions bombardiers Soukhoï Su-34 avaient effectué des frappes dans le cadre d'exercices militaires conjoints avec la Biélorussie.

L'exercice stratégique conjoint "Zapad" (Ouest) de la Russie avec la Biélorussie a débuté le 12 septembre et vise à améliorer le commandement et la coordination en cas d'attaque contre la Russie ou la Biélorussie, a déclaré le ministère de la défense.

Moscou et Minsk ont déclaré que ces exercices étaient exclusivement défensifs et qu'ils n'avaient pas l'intention d'attaquer un membre de l'OTAN, bien que l'alliance militaire ait annoncé une opération "Eastern Sentry" après l'incursion de drones russes en Pologne les 9 et 10 septembre.

Le ministère russe de la défense a diffusé des images de la frégate Amiral Golovko de la flotte du Nord tirant un missile hypersonique Zircon sur une cible en mer de Barents. Les images montrent un missile lancé verticalement depuis la frégate, puis décollant en oblique vers l'horizon.

"Selon les données de surveillance objectives reçues en temps réel, la cible a été détruite par un tir direct", a déclaré le ministère.

Le ministère a ajouté que des avions anti-sous-marins à long rayon d'action du corps d'aviation mixte de la flotte du Nord participaient également à l'exercice. Il a ajouté que les équipages des Su-34 s'étaient entraînés à une frappe de bombardement contre des cibles terrestres.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré en 2019 que le Zircon pouvait voler à neuf fois la vitesse du son et atteindre des cibles en mer et sur terre à une distance de plus de 1.000 km.

Selon les médias russes, le missile, connu sous le nom de 3M22 Zircon en Russie et de SS-N-33 par l'OTAN, a une portée de 400 km à 1.000 km, et la masse de son ogive est d'environ 300 kg à 400 kg.

(Reportage par Reuters, version française Florence Loève)