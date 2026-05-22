La Russie fait état de 6 morts et 15 disparus lors d'une attaque ukrainienne à Louhansk

(Actualisé avec Poutine)

Vladimir Poutine a déclaré qu'au moins six personnes avaient été tuées et que 15 autres étaient portées disparues après une attaque de drones ukrainiens qu'il a qualifiée de "délibérée" contre une résidence étudiante située dans la région ukrainienne de Louhansk, occupée par la Russie.

Les autorités russes avaient apparemment affirmé que 35 enfants avaient été blessés au cours de cette attaque. Le président russe a parlé de 39 blessés, sans fournir de précisions.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier cette information de manière indépendante et les autorités ukrainiennes n'ont fait aucun commentaire pour le moment.

Iana Lantratova, commissaire russe aux droits de l'homme, a déclaré que 86 adolescents âgés de 14 à 18 ans dormaient dans la résidence lorsque des drones ukrainiens l'ont attaquée pendant la nuit.

Vladimir Poutine a dénoncé un "acte terroriste" et a accusé l'Ukraine de cibler délibérément des civils - une accusation régulièrement formulée par Kyiv à l'égard de Moscou.

Il a dit avoir demandé au ministère de la Défense de lui proposer des options en vue de représailles.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a dénoncé de son côté un "crime monstrueux" et appelé à ce que les responsables soient sévèrement punis.

Des images diffusées par les autorités russes ont montré un homme évacué sur une civière d'un bâtiment en partie effondré. Plusieurs autres bâtiments sont en feu.

(Bureau de Moscou, rédigé par Andrew Osborn et Anastasia Teterevleva ; version française Tangi Salaün, édité par Benoit Van Overstraeten et Sophie Louet)