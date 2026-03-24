La Russie expérimente des satellites en orbite basse en vue de rivaliser avec Starlink

La Russie a annoncé mardi avoir lancé 16 satellites en orbite basse, Moscou cherchant à mettre en place un réseau à même de rivaliser avec Starlink, le réseau d'Elon Musk.

La Russie reste loin derrière Starlink qui, depuis son premier lancement de satellites opérationnels en 2019, compte désormais plus de 10.000 satellites en orbite.

"Bureau 1440", l'entreprise aérospatiale russe qui développe un système de satellites en orbite terrestre basse (LEO) pour la transmission mondiale de données à haut débit, a déclaré avoir lancé lundi son premier lot de 16 satellites opérationnels.

"Le lancement des premiers appareils du groupe cible marque le passage de l'expérimentation à la création d'un service de communication", a déclaré Bureau 1440 dans un communiqué.

(Rédigé par Guy Faulconbridge ; version française Coralie Lamarque, édité par Sophie Louet)