La Russie évoque un possible sommet Poutine-Trump

Une possible nouvelle rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain Donald Trump est à l'ordre du jour, a déclaré le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov.

"Je n'exclurais rien", a-t-il dit dans une entretien accordé au magazine public International Affairs et publié samedi.

"La recherche d'une voie à suivre se poursuit", a-t-il ajouté.

Selon Sergueï Riabkov, les contacts entre la Russie et les Etats-Unis n'ont pas été suspendus et les canaux en faveur d'un dialogue continuent de fonctionner.

Donald Trump et Vladimir Poutine se sont rencontré pour la dernière fois en Alaska en août mais ce sommet n'a débouché sur aucun accord visant à résoudre ou à interrompre la guerre menée par Moscou en Ukraine depuis février 2022. Les deux dirigeants devaient ensuite se revoir à Budapest mais la rencontre a été reportée sine die.

"Nous travaillons de manière continue. Nous avons des formats et des canaux bien établis. Tous ces canaux ne sont pas visibles ou audibles, tous n'ont pas besoin d'être discutés publiquement, mais le fait est que tout est en ordre de marche", a-t-il ajouté.

Cette déclaration intervient alors que le président ukrainien Volodimir Zelensky s'est dit prêt à examiner un nouveau projet américain d'accord de paix faisant la part belle aux principales exigences de la Russie, tandis que les Européens ont pour leur part refusé par avance toute solution imposée à Kyiv qui équivaudrait à leurs yeux à une "capitulation".

(Reportage Reuters; version française Claude Chendjou)