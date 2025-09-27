 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La Russie échoue à reconquérir son siège au Conseil de l'aviation de l'ONU
information fournie par Reuters 27/09/2025 à 19:30

PHOTO DE FICHIER : Les membres de l'OACI arrivent à leur siège à Montréal

MONTRÉAL, Canada (Reuters) -La Russie n'a pas réussi à obtenir suffisamment de soutien samedi pour être élue au conseil d'administration de l'agence de l'aviation des Nations Unies, un revers lié à l'invasion de l'Ukraine en 2022.

La Russie n'a pas regagné un siège au conseil d'administration de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), composé de 36 pays, lors de l'assemblée de l'agence, qui se déroule jusqu'au 3 octobre à Montréal, au Canada.

La Russie a perdu il y a trois ans sa place au Conseil directeur de l'organisation qui comprend des pays comme la Chine, le Brésil, les États-Unis et l'Australie, considérés comme des « États d'importance majeure dans le transport aérien ».

Un représentant russe a immédiatement appelé à l'organisation d'un nouveau tour de scrutin.

L’OACI établit des normes de sécurité mondiales pour l’aviation civile, processus dans lequel le conseil d’administration joue un rôle essentiel.

Outre la guerre en Ukraine, la Russie risque d'être condamnée par le Conseil de sécurité pour avoir perturbé les signaux utilisés dans la navigation, le Système mondial de navigation par satellite et le Système mondial de positionnement, des accusations que Moscou repousse.

"Les Russes brouillent les signaux GPS, abattent des avions... Comment pourrions-nous laisser entrer dans une organisation mondiale un acteur qui rend l'espace aérien plus dangereux, et non plus sûr ?", a déclaré cette semaine à Reuters le Secrétaire américain aux transports, Sean Duffy.

(Reportage d'Allison Lampert à Montréal et de David Shepardson à Washington ; version française Elizabeth Pineau.)

Guerre en Ukraine
