 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Russie dit avoir abattu 130 drones ukrainiens dans la nuit
information fournie par Reuters 15/12/2025 à 08:07

Les unités de défense antiaérienne russes ont abattu 130 drones au cours de la nuit de dimanche à lundi, dont 15 se dirigeaient vers Moscou, a déclaré lundi le ministère russe de la Défense.

Sergueï Sobianine, maire de Moscou, a dit que quatre autres drones qui volaient en direction de la capitale russe avaient été abattus lundi matin et que les services d'urgence avaient été déployés sur place.

Les aéroports moscovites Domodedovo et Joukovski ont dû suspendre leurs activités, ainsi que d'autres aéroports dans le sud de la Russie, a dit l'autorité russe de l'aviation civile.

Iouri Slioussar, gouverneur de la région de Rostov, a déclaré qu'une ligne à haute tension avait été endommagée en raison d'une attaque nocturne de drones.

(Rédaction de Reuters, version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)

Guerre en Ukraine
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank