La Russie dit avoir abattu 130 drones ukrainiens dans la nuit

Les unités de défense antiaérienne russes ont abattu 130 drones au cours de la nuit de dimanche à lundi, dont 15 se dirigeaient vers Moscou, a déclaré lundi le ministère russe de la Défense.

Sergueï Sobianine, maire de Moscou, a dit que quatre autres drones qui volaient en direction de la capitale russe avaient été abattus lundi matin et que les services d'urgence avaient été déployés sur place.

Les aéroports moscovites Domodedovo et Joukovski ont dû suspendre leurs activités, ainsi que d'autres aéroports dans le sud de la Russie, a dit l'autorité russe de l'aviation civile.

Iouri Slioussar, gouverneur de la région de Rostov, a déclaré qu'une ligne à haute tension avait été endommagée en raison d'une attaque nocturne de drones.

