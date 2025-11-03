La Russie dit avancer dans Pokrovsk, en Ukraine

La Russie a affirmé lundi que ses troupes progressaient dans Pokrovsk, verrou stratégique dans l'est de l'Ukraine dont les forces russes essaient de s'emparer depuis plus d'un an.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que les soldats russes s'employaient à anéantir ce qu'il a présenté comme des unités ukrainiennes encerclées près de la gare et de la zone industrielle de la ville et qu'ils étaient entrés dans le quartier de Prigorodny.

L'Ukraine dit de son côté que ses forces tiennent Pokrovsk, noeud essentiel pour la logistique et les ravitaillements des troupes dans la région de Donetsk, tout en qualifiant la situation sur place de difficile.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante les affirmations de part et d'autre.

D'après les données de Deep State, projet ukrainien de cartographie en source ouverte que les blogueurs militaires russes jugent toutefois lent à faire état des progrès enregistrés sur le terrain par Moscou, les forces russes contrôlent une petite partie du sud de Pokrovsk tandis que le reste de la ville reste présenté comme une zone grise qu'aucun camp ne contrôle.

Le 7e corps de réaction rapide ukrainien a déclaré lundi que les opérations visant à expulser les troupes russes de la ville se poursuivaient et que les forces ukrainiennes étaient parvenues à déjouer une tentative russe visant à couper une voie d'approvisionnement en provenance de Rodynske vers le nord.

Pokrovsk comptait environ 60.000 habitants avant la guerre déclenchée par l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine en février 2022 mais la plupart des civils ont depuis longtemps quitté cette ville en grande partie réduite en ruines.

En cas de conquête de ce verrou stratégique, les forces russes pourraient se lancer à l'assaut des deux plus grandes villes de l'oblast de Donetsk qu'elles ne contrôlent pas encore, Kramatorsk et Sloviansk.

L'état-major ukrainien a néanmoins revendiqué la semaine dernière des progrès au nord de Pokrovsk, près de Dobropillia, où il dit avoir repris plus de 185 km².

Ailleurs en Ukraine, la Russie a bombardé de manière intense au cours de la nuit un aérodrome militaire, un site de réparation d'équipements militaires et des installations militaro-industrielles ainsi que des infrastructures gazières permettant de les alimenter, a dit le ministère russe de la Défense.

Moscou dit avoir aussi attaqué les forces ukrainiennes près de Koupiansk et les avoir délogées de quatre positions fortifiées dans la zone industrielle située sur la rive gauche de la rivière Oskol.

Viktor Trehoubov, porte-parole militaire ukrainien, a déclaré dimanche que les tentatives russes de pénétrer dans le coeur de Koupiansk avaient échoué jusqu'à présent et que de récentes attaques ukrainiennes avaient ralenti la progression russe.

