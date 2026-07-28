La Russie bombarde deux navires ukrainiens, frappe le port de Mykolaïv

L'armée russe a bombardé au moins deux navires ukrainiens mardi, un vraquier dans la mer Noire et un autre bâtiment à Mykolaïv, ville portuaire du sud de l'Ukraine, a annoncé le ministère russe de la Défense.

La ville, située sur l'estuaire du Boug méridional, a également été visée par des frappes, ajoute le ministère dans un communiqué.

"A la suite de frappes avec le renfort de drones d'attaque et de munitions téléopérées, des infrastructures dans le site de transbordement du port de Mykolaïv utilisées pour la livraison et le stockage de cargaisons militaires, ainsi que des dépôts de carburant et d'huile de graissage pour les forces armées ukrainiennes ont été touchés", peut-on lire.

Les munitions téléopérées, ou munitions "rôdeuses", sont des drones de combat aérien munis d'une caméra et d'une charge explosive. La cible est choisie par un opérateur à distance.

Des drones de l'armée russe ont également pris pour cible un cargo ukrainien qui livrait des marchandises militaires dans les ports d'Odessa et Tchornomorsk. L'attaque s'est déroulée dans le détroit de Kertch, qui relie la mer Noire à la mer d'Azov.

Reuters n'a pu confirmer ces informations de sources indépendantes.

(Reportage Reuters, version française Sophie Louet, édité par Benjamin Mallet)