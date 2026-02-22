 Aller au contenu principal
La Russie accuse Kyiv d'avoir privé de courant une partie de Zaporijjia
information fournie par Reuters 22/02/2026 à 09:39

La région ukrainienne de Zaporijjia, contrôlée en partie par Moscou, fait face à des coupures d'électricité après une puissante attaque de Kyiv contre des infrastructures énergétiques, a déclaré dimanche un responsable pro-russe.

Selon Evguéni Balitsky, gouverneur régional nommé par la Russie, une deuxième coupure de courant est survenue dimanche dans la matinée dans des secteurs contrôlés par Moscou dans cette région.

Les services de maintenance avaient auparavant réussi à rétablir l'approvisionnement en électricité dans environ 50% de la région.

"Les installations importantes sur le plan social sont raccordées à des sources d'alimentation de secours. Les générateurs fonctionnent, fournissant de l'eau et maintenant les infrastructures essentielles", a déclaré Evguéni Balitsky sur la messagerie Telegram.

À Louhansk, également sous le contrôle de la Russie, un dépôt de carburant a pris feu après une attaque de drone ukrainien, a déclaré Leonid Pasechnik, le dirigeant mis en place par Moscou.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que les systèmes de défense aérienne avaient intercepté et détruit 86 drones ukrainiens au-dessus de la région russe et de la péninsule de Crimée, annexée par Moscou, pendant la nuit de samedi à dimanche.

(Reportage Reuters; version française Claude Chendjou)

Guerre en Ukraine
