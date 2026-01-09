La Russie a tiré un missile hypersonique Orechnik contre l'Ukraine

(Actualisé tout du long)

L'armée russe a déclaré vendredi avoir tiré un missile hypersonique Orechnik contre l'Ukraine en représailles à ce que la Russie présente comme une tentative ukrainienne de frappe de drones sur une résidence de Vladimir Poutine le mois dernier, démentie par Kyiv.

L'armée de l'air ukrainienne a confirmé un tir russe d'Orechnik depuis la base de Kapoustine Iar près de la mer Caspienne.

Après un premier tir en novembre 2024, il s'agit de la deuxième utilisation par la Russie de l'un de ces missiles de portée intermédiaire capables de transporter des charges nucléaires. Rien n'indique à ce stade qu'une telle charge ait été placée dans le projectile tiré dans la nuit.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que le bombardement visait des infrastructures critiques en Ukraine. La Russie a aussi tiré des drones d'attaque et des armes de précision à longue portée à partir de sites sur terre et en mer, a-t-il ajouté.

"Les cibles de la frappe ont été atteintes", a déclaré le ministère, disant avoir visé une usine de fabrication de drones utilisés dans l'attaque présumée contre la résidence de Vladimir Poutine et des installations énergétiques.

Maksym Kozytskyi, gouverneur de la région de Lviv dans l'ouest de l'Ukraine, a dit qu'une infrastructure critique avait été visée. Selon des médias ukrainiens, la cible probable de ce bombardement était le gisement gazier de Stryi, qui dispose d'une vaste installation de stockage de gaz.

Andrii Sybiha, ministre ukrainien des Affaires étrangères, a déclaré qu'une frappe d'Orechnik si près des frontières de l'Union européenne et de l'Otan constituait une "grave menace" pour la sécurité de l'Europe.

L'armée ukrainienne a pour sa part déclaré que la Russie avait tiré au total 36 missiles et 242 drones contre des infrastructures critiques en Ukraine durant son attaque nocturne.

Quatre personnes ont été tuées à Kyiv, où des immeubles résidentiels ont été touchés, ont déclaré les autorités de la capitale ukrainienne.

Selon le maire de la ville, Vitali Klitschko, un membre des services de secours a notamment été tué en arrivant près d'un immeuble touché par deux drones successifs.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a dit que l'ambassade du Qatar avait été touchée.

"TERRORISME ÉNERGÉTIQUE"

Les autorités s'emploient à rétablir au plus vite l'électricité pour plus de 500.000 abonnés à Kyiv, a pour sa part déclaré la Première ministre, Ioulia Svyrydenko, accusant la Russie d'avoir volontairement pris pour cibles les installations énergétiques permettant de fournir du chauffage aux habitants dans ce qu'elle a qualifié de "terrorisme énergétique et tentative de transformer l'hiver en arme".

La température est descendue à environ -10° Celsius vendredi à Kyiv.

L'alerte aérienne a duré cinq heures.

Des blogueurs militaires russes ont diffusé une vidéo censée montrer le moment de l'impact de l'Orechnik sur sa cible dans l'ouest de l'Ukraine. Dans un paysage recouvert de neige, on peut voir six éclairs au sol suivis d'une puissante détonation et d'une série d'explosions. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier l'authenticité de cette vidéo.

L'Ukraine, appuyée en cela par ses alliés occidentaux, qualifie de "mensonge absurde" l'accusation russe selon laquelle elle aurait tenté d'attaquer à l'aide de drones une résidence de Vladimir Poutine dans la région de Novgorod le 29 décembre.

La Russie a pour la première fois tiré un Orechnik ("noisetier" en russe) en novembre 2024 contre ce qu'elle a présenté comme une usine militaire. Des sources ukrainiennes avaient alors déclaré que le missile ne transportait que des charges factices, non explosives, et n'avait provoqué que des dégâts limités.

Vladimir Poutine affirme que l'Orechnik est impossible à intercepter en raison d'une vitesse revendiquée supérieure à Mach 10. Le président russe dit aussi que ce missile peut provoquer des dégâts comparables à ceux d'une ogive nucléaire, même équipé d'une simple charge conventionnelle.

Des responsables occidentaux ont exprimé des doutes sur les réelles capacités de cette arme et un responsable américain a déclaré en décembre 2024 qu'elle ne modifierait pas le cours de la guerre.

La Russie a diffusé en décembre une vidéo montrant, selon elle, le déploiement d'un système de missile Orechnik en Biélorussie, une initiative susceptible de renforcer sa capacité de frappes sur des cibles en Europe en cas de guerre.

(Andrew Osborn, avec Olena Harmash à Kyiv, version française Bertrand Boucey, édité par Zhifan Liu et Kate Entringer)