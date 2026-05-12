La Russie a tiré plus de 200 drones sur l'Ukraine au cours de la nuit - Zelensky

La Russie a tiré plus de 200 drones contre l'Ukraine dans la nuit de lundi à mardi, a déclaré mardi le président ukrainien Volodimir Zelensky.
"La Russie a elle-même choisi de rompre le silence partiel qui a duré pendant plusieurs jours", a-t-il dit sur le réseau social X, en référence au cessez-le-feu de trois jours, mal respecté, conclu par les deux pays le 9 mai sous l'égide des Etats-Unis.
Avant même son expiration, l'Ukraine et la Russie se sont mutuellement accusées plusieurs fois de violations de cessez-le-feu.
Alors que la guerre est entrée dans sa cinquième année, les efforts de paix visant à y mettre fin sont au point mort.
(Anna Pruchnicka, version française Benoit Van Overstraeten, édité par Jean-Stéphane Brosse)
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