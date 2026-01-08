La Russie a remis en liberté le chercheur français Laurent Vinatier-Tass

La Russie a remis en liberté le chercheur français Laurent Vinatier en échange de la libération d'un ressortissant russe détenu en France, rapporte jeudi l'agence de presse russe Tass, citant le service russe de la sécurité intérieure (FSB).

Arrêté en juin 2024, Laurent Vinatier a été condamné à trois ans de prison en octobre de la même année pour ne pas s'être enregistré comme "agent de l'étranger". Il était visé depuis août dernier par une nouvelle accusation d'espionnage.

La France estimait que Laurent Vinatier était arbitrairement détenu et demandait sa libération.

(Rédigé par Marina Bobrova et Lucy Papachristou, version française Blandine Hénault)