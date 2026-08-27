La Russie a lancé une attaque de grande envergue sur l'Ukraine-autorités

La Russie a lancé dans la nuit de mercredi à jeudi une attaque de grande envergure de missiles et de drones sur l'Ukraine, ciblant la capitale Kyiv et d'autres grandes villes du pays.

L'armée de l'air ukrainienne a indiqué que cette salve comprenait deux missiles de croisière antinavires "Oniks", 258 drones et un nombre non précisé de missiles balistiques.

Elle a ajouté que près de 90% des drones avaient été abattus, ainsi qu'un missile Oniks et sept missiles balistiques.

Moscou a intensifié ses frappes aériennes sur l'Ukraine ces derniers mois, alors que Kyiv manque d'intercepteurs Patriot de fabrication américaine capables d'abattre des missiles balistiques.

"Cette semaine, nos alliés européens ont pris des décisions importantes pour renforcer la défense aérienne ukrainienne", a déclaré le président Volodimir Zelensky sur X, appelant à des mesures de soutien supplémentaires.

"Tout ce qui renforce la protection de notre espace aérien sauve concrètement la vie d’Ukrainiens chaque jour", a-t-il ajouté.

Il a précisé que l'Ukraine avait récemment reçu un petit lot de ces intercepteurs Patriot.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrii Sybiha, a déclaré que l'attaque de jeudi visait des ports, des entrepôts de céréales, des installations énergétiques, des sites industriels et d'autres infrastructures.

À Kyiv, des débris sont tombés dans deux quartiers, endommageant une école et brisant les vitres d’un établissement de santé, a déclaré le maire Vitali Klitschko.

Des explosions avaient auparavant retenti dans la ville, a rapporté un témoin de Reuters.

Dans la région environnante, deux personnes ont été blessées alors que des incendies se sont déclarés dans des entrepôts et des habitations privées, a déclaré le gouverneur régional.

DES DRONES PÉNÈTRENT EN MOLDAVIE

Le ministère russe de la Défense a déclaré que Moscou avait frappé des installations du complexe militaro-industriel ukrainien, des industries métallurgiques et de raffinage du pétrole, des centres logistiques et des infrastructures portuaires de la région d’Odessa destinées à soutenir les forces armées ukrainiennes.

L'attaque contre la ville portuaire d'Odessa, sur la mer Noire, a duré une grande partie de la nuit et s'est prolongée dans la matinée, a déclaré un responsable local.

Ce dernier a ajouté que des infrastructures, un établissement d'enseignement et un immeuble à plusieurs étages avaient été endommagés. Trois personnes ont été blessées dans la ville, a-t-il précisé.

Cinq drones ont pénétré dans l'espace aérien de la Moldavie voisine au cours de l'attaque contre l'Ukraine, ont indiqué les autorités moldaves.

Dans la région centrale de Poltava, des entreprises industrielles et une installation énergétique ont été prises pour cibles, provoquant une coupure d'électricité dans sept localités, a déclaré le gouverneur régional.

À Kryvyi Rih, pôle sidérurgique et minier du centre de l'Ukraine, trois personnes ont été blessées lorsque deux missiles ont frappé une installation industrielle.

Trois autres personnes ont aussi été blessées dans la ville de Zaporijjia, dans le sud du pays, ont indiqué les autorités.

(Anna Pruchnicka à Gdańsk, avec Jekaterīna Golubkova à Tokyo ; version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)