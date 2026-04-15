La Russie a lancé plus de 300 drones contre l'Ukraine depuis mardi soir

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La Russie a lancé des centaines de drones et tiré trois missiles balistiques contre l'Ukraine dans la nuit de mardi à mercredi, visant les infrastructures portuaires du sud du pays lors d'attaques qui ont fait un mort et au moins sept blessés, ont indiqué les autorités ukrainiennes.

Selon l'armée ukrainienne, la Russie a lancé 324 drones au total depuis mardi 18h00 et 309 ont été neutralisés par les défenses aériennes, tandis que 13 de ces appareils et trois missiles ont frappé neuf sites.

Le commandant en chef de l'armée ukrainienne, Oleksandr Syrsky, a par ailleurs déclaré que les forces russes avaient intensifié leurs offensives avec le changement des conditions météorologiques et les menaient désormais sur la quasi-totalité de la ligne de front, longue d'environ 1. 200 km, ajoutant toutefois que Kyiv avait repris le contrôle de près de 50 km2 de son territoire au mois de mars.

"Au cours des dernières 24 heures, des attaques brutales ont eu lieu à Dnipro, Tcherkassy, Kharkiv, Kryvyi Rih, Tchernihiv, dans la région de Donetsk et à Zaporijjia", a déclaré le président Volodimir Zelensky dans un message publié sur X, ajoutant que la coopération visant à renforcer les défenses aériennes de l'Ukraine était une priorité.

"Nous avons besoin de missiles de défense aérienne chaque jour - chaque jour, les Russes poursuivent leurs frappes sur nos villes."

L'Ukraine et l'Allemagne sont convenues mardi de projets de coopération en matière de défense et Kyiv a également donné son accord pour produire des drones en Norvège.

Une vendeuse de 74 ans a été tuée tôt mercredi matin dans un kiosque lors d'une attaque combinée contre la ville de Zaporijjia, dans le sud-est du pays, a déclaré le gouverneur local Ivan Fedorov sur l'application de messagerie Telegram.

Cette attaque a également provoqué des dégâts sur un parking, des locaux commerciaux, des immeubles résidentiels à proximité et un établissement d'enseignement, a-t-il ajouté, publiant des photos d'une structure métallique détruite, d'un bâtiment aux vitres brisées et de voitures endommagées.

ATTAQUES CONTRE DES PORTS SUR LE DANUBE

Les procureurs de la région ont déclaré que l'assaut, survenu vers 5 heures du matin, avait été mené à la fois à l'aide de drones et de missiles.

Trois personnes ont été blessées lors d'une autre offensive nocturne menée au moyen de drones russes contre la ville de Dnipro, dans le sud-est du pays, a déclaré le gouverneur régional Oleksandr Ganja sur l'application de messagerie Telegram.

L'attaque a également endommagé un immeuble d'appartements de neuf étages et un bâtiment administratif, a-t-il ajouté dans son message, accompagné de photos d'un bâtiment présentant un trou béant.

Cette nouvelle salve fait suite à un tir de missile sur la ville qui a fait cinq morts et près de 30 blessés mardi.

Quatre personnes ont par ailleurs dû recevoir des soins médicaux après une attaque de drones menée pendant la nuit dans la ville de Tcherkassy, dans le centre du pays, selon le gouverneur local Ihor Tabourets, qui a fait état de dizaines de maisons et de voitures endommagées.

Une offensive de drone avait tué mardi un garçon de huit ans et blessé 14 autres personnes, a également déclaré Ihor Tabourets.

L'Autorité ukrainienne des ports maritimes a en outre fait état de nouvelles attaques de drones contre des infrastructures sur le Danube dans la région d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, ajoutant que des sites de production et de stockage, ainsi qu'un bâtiment administratif, avaient été endommagés mais que les ports continuent de fonctionner.

KYIV RIPOSTE À L'OFFENSIVE DU PRINTEMPS

Des responsables de la région de Kyiv ont également signalé une attaque de drone.

Le général Oleksandr Syrsky a indiqué que la région entourant la ville de Pokrovsk dans l'est du pays, très disputée et dont Moscou tente de s'emparer totalement depuis mi-2024, avait figuré parmi les foyers de combats les plus intenses au mois de mars.

L'officier a également cité Aleksandrivka, Kostiantynivka et Lyman, dans le Sud-Est et l'Est, comme les secteurs "les plus chauds" au cours de la même période.

Des contre-attaques ukrainiennes dans le Sud-Est ont contribué à perturber les assauts russes autour de Pokrovsk ainsi que l'offensive de printemps de Moscou dans son ensemble, selon des analystes militaires.

Oleksandr Syrsky a dit semaine dernière que l'Ukraine avait repris le contrôle de 480 km2 de territoire depuis fin janvier, tandis que Volodimir Zelensky avait déclaré plus tôt ce mois-ci que la situation sur la ligne de front était la meilleure que son pays ait connue depuis mi-2025.

Les forces ukrainiennes ont maintenu un rythme élevé de frappes contre les installations militaires, le complexe militaro-industriel et d'autres sites en Russie, a également indiqué Oleksandr Syrsky.

L'Ukraine a frappé en mars 76 de ces cibles dont 15 installations du secteur du raffinage du pétrole, a-t-il précisé.

Kyiv a intensifié ses attaques contre les ports, les raffineries et les usines d'engrais russes afin de freiner les recettes de Moscou issues des exportations de matières premières, alors que la guerre au Moyen-Orient a fait grimper les prix au niveau mondial.

(Rédigé par Anna Pruchnicka, version française Benjamin Mallet, édité par Sophie Louet)